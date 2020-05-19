Глава Минздрава РФ проинформировал Путина о выплатах медикам

Выплаты получили более 77 тыс. представителей среднего медицинского персонала и более 30,2 тысячи врачей, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Президент России Владимир Путин проводит онлайн-совещание с главами регионов и правительством на тему выплат врачам и медицинским работникам. Как заявил глава государства, не все медики в регионах получили положенные им выплаты, которые должны были быть выплачены к 15 мая. Он подчеркнул, что если бы в постановлении правительства изначально оказались верно прописаны пункты и формулировки, то никаких вопросов бы не возникло.

Как отметил Мурашко в беседе с президентом, основанием для назначения медикам выплат служит сам факт работы с пациентами с коронавирусом, а не количество часов, отработанных с этими людьми.