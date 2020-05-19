Штрафы не выход. В пресс-центре «Патриота» обсудили предотвращение лесных пожаров

Более 80% природных пожаров, происходящих в России, начинаются по вине человека, и с этим необходимо бороться, тем более, что помимо фактора неосторожного обращения с огнем, не исключены и случаи намеренных поджогов леса.

Об этом в онлайн-эфире по теме «Пожары, наводнения, пандемия – как бороться со стихией?», который провела медиагруппа «Патриот», заявил депутат Государственной думы, член комитета по обороне Иван Тетерин.

По его словам, к настоящему моменту, административная ответственность для граждан, по чьей вине начался лесной пожар увеличилась в 75 раз, то есть заплатить придется 40 тысяч рублей. Кроме этого, возможна и уголовная ответственность, предусматривающая наказание до двух лет лишения свободы. А если преступление совершено при отягчающих обстоятельствах, то поджигатель может угодить в тюрьму и на срок до пяти лет

За последние два года в России к ответственности за разведение костров и другие проступки, которые привели к возникновению лесных пожаров, были привлечены всего 19 человек. Однако, по мнению депутата, если бы к ответственности за неосторожное обращение согнем в лесу было привлечено больше нарушителей, люди начали бы, наконец, задумываться, стоит ли позволять себе такое поведение, задумались бы о наказании, которое им может грозить.

Кроме того, добавил Тетерин, должна быть налажена целенаправленная работа всех структур – лесного хозяйства, надзорных органов. Если они будут работать слажено, люди поймут, что с них будет спрос, что причина любого пожара будет расследована

«Здесь должны и надзорные органы, и полиция, и прокуратура… Для того, чтобы любое преднамеренное действие привело к неотвратимости наказания», — подчеркнул депутат.

Отвечая на вопрос журналистов, не следует ли ввести дополнительный налог на курильщиков, которые порой становятся причиной многих разных бед, в том числе и лесных пожаров, Тетерин заявил, что считает такую меру излишней.

«Я считают, что это излишне, это не очень красиво смотрится или звучит. Почему? Потому что от многих видов деятельности можно вводить штрафы. Бесконечные штрафы тогда. Это не есть путь, которым мы должны идти», — отметил депутат.

По его словам, для предотвращения пожаров, возникающих из-за человеческого фактора, необходимо проводить информационно-профилактическую работу со всеми категориями населения. В том числе такая работа должна проводиться и через средства массовой информации.