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Решетников сообщил Путину о критериях выдачи кредитов предприятиям

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15:09   19 Мая 2020
Политика

Путин поздравил Мишустина с выздоровлением от коронавируса

Путин поздравил Мишустина с выздоровлением от коронавируса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин успешно завершил лечение от коронавируса, с чем его поздравил российский президент Владимир Путин.

Последние несколько тестов на коронавирус главы российского правительства показали отрицательный результат. Путин в ходе совещания с главами регионов по вопросам социальной и экономической сферы поздравил Мишустина с выздоровлением.

"Хочу поздравить вас, Михаил Владимирович, с тем, что вы наконец избавились от этого вируса", – подчеркнул глава РФ.

Российский премьер-министр теперь в полной мере может возобновить свою работу. Путин отметил, что Мишустин и не прекращал осуществлять свою деятельность даже в период прохождения лечения. Глава кабмина в свою очередь поблагодарил президента за теплые слова и поддержку.

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Автор: Яна Либерман
#путин #мишустин #коронавирус

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