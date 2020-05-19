Путин поздравил Мишустина с выздоровлением от коронавируса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин успешно завершил лечение от коронавируса, с чем его поздравил российский президент Владимир Путин.

Последние несколько тестов на коронавирус главы российского правительства показали отрицательный результат. Путин в ходе совещания с главами регионов по вопросам социальной и экономической сферы поздравил Мишустина с выздоровлением.

"Хочу поздравить вас, Михаил Владимирович, с тем, что вы наконец избавились от этого вируса", – подчеркнул глава РФ.

Российский премьер-министр теперь в полной мере может возобновить свою работу. Путин отметил, что Мишустин и не прекращал осуществлять свою деятельность даже в период прохождения лечения. Глава кабмина в свою очередь поблагодарил президента за теплые слова и поддержку.