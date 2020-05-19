Выплаты по 10 тыс. рублей на ребенка коснутся около 22 миллионов детей, заявил российский лидер Владимир Путин.

В ходе онлайн-совещания с главами регионов и правительством на тему выплат врачам и медицинским работникам Путин заявил, что вместе с родителями выплату получат более 50 млн россиян. Правительство выделило на эти цели около 200 млрд рублей, уточнил глава государства. Также президент отметил, что не все медики в регионах получили положенные им выплаты от государства.