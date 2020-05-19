Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин сообщил дату проведения совещания по рынку труда в РФ

Путин сообщил дату проведения совещания по рынку труда в РФ

 Глава Минздрава РФ проинформировал Путина о выплатах медикам

Глава Минздрава РФ проинформировал Путина о выплатах медикам
Решетников сообщил Путину о критериях выдачи кредитов предприятиям

Решетников сообщил Путину о критериях выдачи кредитов предприятиям

 Сбербанк сообщил о начале восстановительного процесса российской экономики

Сбербанк сообщил о начале восстановительного процесса российской экономики
Клинцевич: разговоры про «русских оккупантов» — первый признак реставрации фашизма

Клинцевич: разговоры про «русских оккупантов» — первый признак реставрации фашизма

 США не планируют предоставлять доступ к препарату от COVID-19 для бедных стран

США не планируют предоставлять доступ к препарату от COVID-19 для бедных стран
Путин сообщил дату проведения совещания по рынку труда в РФ

Путин сообщил дату проведения совещания по рынку труда в РФ

 Глава Минздрава РФ проинформировал Путина о выплатах медикам

Глава Минздрава РФ проинформировал Путина о выплатах медикам
Решетников сообщил Путину о критериях выдачи кредитов предприятиям

Решетников сообщил Путину о критериях выдачи кредитов предприятиям

 Сбербанк сообщил о начале восстановительного процесса российской экономики

Сбербанк сообщил о начале восстановительного процесса российской экономики
Клинцевич: разговоры про «русских оккупантов» — первый признак реставрации фашизма

Клинцевич: разговоры про «русских оккупантов» — первый признак реставрации фашизма

 США не планируют предоставлять доступ к препарату от COVID-19 для бедных стран

США не планируют предоставлять доступ к препарату от COVID-19 для бедных стран
15:03   19 Мая 2020
Политика

Путин заявил, что выплаты по 10 тысяч рублей получат более 22 млн детей

Путин заявил, что выплаты по 10 тысяч рублей получат более 22 млн детей

Выплаты по 10 тыс. рублей на ребенка коснутся около 22 миллионов детей, заявил российский лидер Владимир Путин.

В ходе онлайн-совещания с главами регионов и правительством на тему выплат врачам и медицинским работникам Путин заявил, что вместе с родителями выплату получат более 50 млн россиян. Правительство выделило на эти цели около 200 млрд рублей, уточнил глава государства. Также президент отметил, что не все медики в регионах получили положенные им выплаты от государства.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#россия #путин #выплаты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...