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 Глава Минздрава РФ проинформировал Путина о выплатах медикам

Глава Минздрава РФ проинформировал Путина о выплатах медикам
Решетников сообщил Путину о критериях выдачи кредитов предприятиям

Решетников сообщил Путину о критериях выдачи кредитов предприятиям

 Сбербанк сообщил о начале восстановительного процесса российской экономики

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15:03   19 Мая 2020
Общество

Путин проводит совещание по выплатам медикам

Путин проводит совещание по выплатам медикам

Президент России Владимир Путин напомнил главам регионов об обязательстве выплатить деньги медицинским работникам.

Владимир Путин на совещании с главами регионов и правительством напомнил о поручении выдать дополнительные выплаты врачам, медикам среднего звена, сотрудникам скорой помощи денежные средства до 15 мая. Несмотря на данное поручение, финансовую поддержку получили не все врачи. В ряде регионов медикам выплачивались не те деньги, о которых говорилось на совещаниях, подчеркнул президент.

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Автор: Юлия Яковлева
#путин #совещание #медики

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