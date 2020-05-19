Путин проводит совещание по выплатам медикам

Президент России Владимир Путин напомнил главам регионов об обязательстве выплатить деньги медицинским работникам.

Владимир Путин на совещании с главами регионов и правительством напомнил о поручении выдать дополнительные выплаты врачам, медикам среднего звена, сотрудникам скорой помощи денежные средства до 15 мая. Несмотря на данное поручение, финансовую поддержку получили не все врачи. В ряде регионов медикам выплачивались не те деньги, о которых говорилось на совещаниях, подчеркнул президент.