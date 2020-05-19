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 Глава Минздрава РФ проинформировал Путина о выплатах медикам

Глава Минздрава РФ проинформировал Путина о выплатах медикам
Решетников сообщил Путину о критериях выдачи кредитов предприятиям

Решетников сообщил Путину о критериях выдачи кредитов предприятиям

 Сбербанк сообщил о начале восстановительного процесса российской экономики

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15:00   19 Мая 2020
Политика

Асад успешно борется с наркотрафиком в Сирии

Асад успешно борется с наркотрафиком в Сирии

Террористическая война создала в Сирии удобные каналы переброски наркотиков. Президент САР Башар Асад понимает эту проблему и успешно борется с наркоторговцами с помощью силовых ведомств страны.

Борьба с преступностью в недавно освобожденных от террористов регионах Сирии стала одной из ключевых задач правительства САР и президента Башара Асада. Федеральное агентство новостей сообщает, что в Хомсе были задержаны два человека, у которых было изъято 800 килограммов гашиша.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с корреспондентом ФАН подчеркнул, что борьба Асада с наркотрафиком — это борьба за здоровье сирийцев. Кроме того, отметил эксперт, деньги, вырученные от наркотиков, уходят террористам, которые на эти средства покупают оружие и боеприпасы. Следовательно, борьба с наркоторговцами является частью борьбы сирийского государства с терроризмом на своей территории.

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Автор: Илья Романович
#сирия #асад #терористы

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