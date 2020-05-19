Жириновский предложил ликвидировать Совфед РФ и сократить часть депутатов ГД и МГД

Совет Федерации РФ необходимо ликвидировать, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Также политик призвал сократить часть депутатов Госдумы и Мосгордумы.

По словам Жириновского, в России много "ненужных" чиновников и депутатов. Из Госдумы и МГД политик предложил уволить половину парламентариев, а Совфед нужно ликвидировать полностью, считает он.

В пресс-службе ЛДПР пояснили, что Совет Федерации представляет интересы регионов, депутаты Госдумы также избираются от субъектов РФ, что вызывает пересечение. Также в партии добавили, что половина Совфеда состоит из сенаторов-одномандатников, которые избираются от конкретных территорий напрямую, передает РИА Новости.