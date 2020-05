Лига безопасного интернета выявила около 7 тыс. фейков о COVID-19 в Сети

Организация с начала апреля обнаружила в Сети 6 тыс. 812 фейковых публикаций о COVID-19, всего от граждан за это время получено свыше 16,5 тыс. сообщений о ложной информации, сообщает пресс-служба Лиги.

Также отмечается, что увеличивается количество фейк-сообщений, которые распространяются организовано. В основном распространение фейков происходит через популярные мировые мессенджеры, которыми пользуется граждане, либо с помощью YouTube и социальных сетей. Как правило, недостоверная информация размещается в тематических пабликах и сообществах, в которых состоят многодетные родители, беременные женщины, а также в группах городов и регионов.

Госдума направила в Генеральную прокуратуру просьбу о принятии мер против зарубежных СМИ Financial Times и The New York Times за размещение фейковой информации о ситуации с коронавирусом в РФ.