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 Глава Минздрава РФ проинформировал Путина о выплатах медикам

Глава Минздрава РФ проинформировал Путина о выплатах медикам
Решетников сообщил Путину о критериях выдачи кредитов предприятиям

Решетников сообщил Путину о критериях выдачи кредитов предприятиям

 Сбербанк сообщил о начале восстановительного процесса российской экономики

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14:18   19 Мая 2020
Общество

Лига безопасного интернета выявила около 7 тыс. фейков о COVID-19 в Сети

Лига безопасного интернета выявила около 7 тыс. фейков о COVID-19 в Сети

Организация с начала апреля обнаружила в Сети 6 тыс. 812 фейковых публикаций о COVID-19, всего от граждан за это время получено свыше 16,5 тыс. сообщений о ложной информации, сообщает пресс-служба Лиги.

Также отмечается, что увеличивается количество фейк-сообщений, которые распространяются организовано. В основном распространение фейков происходит через популярные мировые мессенджеры, которыми пользуется граждане, либо с помощью YouTube и социальных сетей. Как правило, недостоверная информация размещается в тематических пабликах и сообществах, в которых состоят многодетные родители, беременные женщины, а также в группах городов и регионов.

Госдума направила в Генеральную прокуратуру просьбу о принятии мер против зарубежных СМИ Financial Times и The New York Times за размещение фейковой информации о ситуации с коронавирусом в РФ. 

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Автор: Борис Нестеров
#москва #коронавирус

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