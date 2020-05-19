Журналисты на Украине предали огласке разговоры Порошенко и Байдена

Записи телефонных разговоров Петра Порошенко и Джозефа Байдена в период, когда один был президентом Украины, а другой — вице-президентом США, были переданы журналистами депутату Верховной рады Андрею Деркачу.

Аудиофайлы, датируемые концом 2015 года и 2016-м, указывают на факты коррупции и госизмены. В частности, Порошенко хотел обсудить судьбу экс-генпрокурора Виктора Шокина, который вплотную подобрался к схемам Байдена и компании Burisma Holdings. Американец во время визита в Киев предложил украинскому лидеру 1 млрд долларов кредитных гарантий за то, что тот уволит Шокина. Эти деньги были направлены в оборонные предприятия, а прибыль досталась Порошенко и экс-первому замсекретаря СНБО Олегу Гладковскому.

Также из записей следует, что Юрий Луценко стал генпрокурором неслучайно — с его приходом дела по Burisma Holdings были "слиты". Кроме того, Порошенко блокировал назначение нового правительства и планировал скупать голоса, чтобы США влияли на решения в парламенте. В одной из бесед президент похвастался, что задрал коммунальные тарифы не на 75%, как требовал МВФ, а на 100%.