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Решетников сообщил Путину о критериях выдачи кредитов предприятиям

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14:16   19 Мая 2020
Политика

Журналисты на Украине предали огласке разговоры Порошенко и Байдена

Журналисты на Украине предали огласке разговоры Порошенко и Байдена

Записи телефонных разговоров Петра Порошенко и Джозефа Байдена в период, когда один был президентом Украины, а другой — вице-президентом США, были переданы журналистами депутату Верховной рады Андрею Деркачу.

Аудиофайлы, датируемые концом 2015 года и 2016-м, указывают на факты коррупции и госизмены. В частности, Порошенко хотел обсудить судьбу экс-генпрокурора Виктора Шокина, который вплотную подобрался к схемам Байдена и компании Burisma Holdings. Американец во время визита в Киев предложил украинскому лидеру 1 млрд долларов кредитных гарантий за то, что тот уволит Шокина. Эти деньги были направлены в оборонные предприятия, а прибыль досталась Порошенко и экс-первому замсекретаря СНБО Олегу Гладковскому.

Также из записей следует, что Юрий Луценко стал генпрокурором неслучайно — с его приходом дела по Burisma Holdings были "слиты". Кроме того, Порошенко блокировал назначение нового правительства и планировал скупать голоса, чтобы США влияли на решения в парламенте. В одной из бесед президент похвастался, что задрал коммунальные тарифы не на 75%, как требовал МВФ, а на 100%.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #порошенко #украина #коррупция #байден

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