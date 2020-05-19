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Путин сообщил дату проведения совещания по рынку труда в РФ

Путин сообщил дату проведения совещания по рынку труда в РФ

 Глава Минздрава РФ проинформировал Путина о выплатах медикам

Глава Минздрава РФ проинформировал Путина о выплатах медикам
Решетников сообщил Путину о критериях выдачи кредитов предприятиям

Решетников сообщил Путину о критериях выдачи кредитов предприятиям

 Сбербанк сообщил о начале восстановительного процесса российской экономики

Сбербанк сообщил о начале восстановительного процесса российской экономики
Клинцевич: разговоры про «русских оккупантов» — первый признак реставрации фашизма

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 США не планируют предоставлять доступ к препарату от COVID-19 для бедных стран

США не планируют предоставлять доступ к препарату от COVID-19 для бедных стран
14:15   19 Мая 2020
Весь мир

США не планируют предоставлять доступ к препарату от COVID-19 для бедных стран

США не планируют предоставлять доступ к препарату от COVID-19 для бедных стран

Вашингтон планирует отказаться от поддержки резолюции ВОЗ о предоставлении медицинского препарата от COVID-19 бедным государствам без приобретения ими патента. Соответствующие данные предоставило издание Financial Times.

По словам африканских послов, дипломаты Соединенных Штатов пытались убедить их поддержать смягчение формулировок в отношении новой резолюции. Однако представители государств, боявшихся, что более финансово обеспеченные страны помешают им получить вакцину против коронавирусной инфекции, дали отказ. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам одного из дипломатов Африки, Америка провела работу в целях размытия формулировок в отношении ТРИПС. США и, возможно, прочие страны с развитым сектором фармацевтики, такие как Соединенное Королевство, Швейцария и Япония, делали попытки изменить некоторые формулировки документа.

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Автор: Ирина Большунова
#сша #политика

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