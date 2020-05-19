Медведев: завершения кризиса "пока не видно"

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев отметил, что службы занятости работают недостаточно эффективно в период кризиса.

Кризис, возникший в стране из-за пандемии коронавируса, пока не заканчивается. С таким заявлением выступил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время встречи с участниками проекта "ПолитСтартап".

Медведев отметил, что в условиях кризиса службы занятости в стране работают недостаточно эффективно.

"Всякая кризисная история всегда обнажает слабые места", — заявил председатель партии "Единая Россия".

Политик отметил, что службы занятости в сложившихся условиях показали себя не с лучшей стороны. Он отметил "провал" в выполнении текущих задач организации.