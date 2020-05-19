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 Глава Минздрава РФ проинформировал Путина о выплатах медикам

Глава Минздрава РФ проинформировал Путина о выплатах медикам
Решетников сообщил Путину о критериях выдачи кредитов предприятиям

Решетников сообщил Путину о критериях выдачи кредитов предприятиям

 Сбербанк сообщил о начале восстановительного процесса российской экономики

Сбербанк сообщил о начале восстановительного процесса российской экономики
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14:14   19 Мая 2020
Общество

Медведев: завершения кризиса "пока не видно"

Медведев: завершения кризиса "пока не видно"

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев отметил, что службы занятости работают недостаточно эффективно в период кризиса.

Кризис, возникший в стране из-за пандемии коронавируса, пока не заканчивается. С таким заявлением выступил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время встречи  с участниками проекта "ПолитСтартап".

Медведев отметил, что в условиях кризиса службы занятости в стране работают недостаточно эффективно.

"Всякая кризисная история всегда обнажает слабые места",  — заявил председатель партии "Единая Россия".

Политик отметил, что службы занятости в сложившихся условиях показали себя не с лучшей стороны. Он отметил "провал" в выполнении текущих задач организации.

 

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Автор: Илья Романович
#медведев #кризис #единая россия #служба занятости

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