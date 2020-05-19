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Путин сообщил дату проведения совещания по рынку труда в РФ

Путин сообщил дату проведения совещания по рынку труда в РФ

 Глава Минздрава РФ проинформировал Путина о выплатах медикам

Глава Минздрава РФ проинформировал Путина о выплатах медикам
Решетников сообщил Путину о критериях выдачи кредитов предприятиям

Решетников сообщил Путину о критериях выдачи кредитов предприятиям

 Сбербанк сообщил о начале восстановительного процесса российской экономики

Сбербанк сообщил о начале восстановительного процесса российской экономики
Клинцевич: разговоры про «русских оккупантов» — первый признак реставрации фашизма

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14:08   19 Мая 2020
Общество

Туристы обнаружили в горах на Урале гигантскую пирамиду

Туристы обнаружили в горах на Урале гигантскую пирамиду

Пирамида, обнаруженная уральскими туристами, в несколько раз больше пирамиды Хеопса в Гизе.

Исследователи обратили внимание на странный объект при изучении снимков Приполярного Урала. Так, на одном из них перед туристами предстала огромная пирамида, размеры которой вдвое больше египетского аналога в Гизе, передает сетевое издание "Екатеринбург Онлайн".

По словам руководителя клуба экспедиций, высота объекта составляет 774 метра, а длина граней доходит до одного километра. Местные племена, проживающие неподалеку от пирамиды, стараются не посещать эти места, так как считают их священными, отметил специалист.  

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Автор: Илья Романович
#туристы #урал #пирамида

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