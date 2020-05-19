Туристы обнаружили в горах на Урале гигантскую пирамиду

Пирамида, обнаруженная уральскими туристами, в несколько раз больше пирамиды Хеопса в Гизе.

Исследователи обратили внимание на странный объект при изучении снимков Приполярного Урала. Так, на одном из них перед туристами предстала огромная пирамида, размеры которой вдвое больше египетского аналога в Гизе, передает сетевое издание "Екатеринбург Онлайн".

По словам руководителя клуба экспедиций, высота объекта составляет 774 метра, а длина граней доходит до одного километра. Местные племена, проживающие неподалеку от пирамиды, стараются не посещать эти места, так как считают их священными, отметил специалист.