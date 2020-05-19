Деньги от проката фильма "Шугалей" идут на поставки аппаратов ИВЛ в Ливию

Супруга российского социолога Максима Шугалея Наталья передала Ливии 40 аппаратов искусственной вентиляции легких для помощи женщинам и детям, пострадавшим от пандемии коронавируса, сообщили арабские СМИ. Груз доставлен в Бенгази.

Глава медицинского совета при Восточном правительстве Ливии Ахмад Буртима Муфтах зачитал послание супруги похищенного боевиками в Триполи Максима Шугалея, передает Федеральное агентство новостей.

По словам Натальи Шугалей, аппараты ИВЛ направлены в Ливию для оказания помощи детям и женщинам, пострадавшим от COVID-19. Они закуплены на средства, собранные с проката художественного фильма "Шугалей", рассказывающего о судьбе российских социологов в Триполи.

Прокат фильма начался 1 мая 2020 года. Сама Наталья фильм не смотрела, она ждет возвращения супруга, чтобы посмотреть картину вместе с ним. Однако ленту посмотрели более 100 миллионов человек по всему миру. Собранные средства Наталья Шугалей решила пустить на закупку и доставку в Ливию 40 аппаратов ИВЛ для помощи пострадавшим от коронавируса женщинам и детям.

По словам Натальи, их семья живет скромно, расходы - только на еду, коммунальные услуги и обучение детей.