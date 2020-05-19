Полицейские задержали злоумышленников, воровавших авиатопливо в Подмосковье

Сотрудники полиции задержали троих жителей Московской области, которые совершили незаконную врезку в линию нефтепродуктов АО "Транснефть — Нижняя Волга" и на протяжении нескольких месяцев воровали топливо.

Преступники арендовали территорию в промзоне под видом предприятия по отгрузке земли и, сделав врезку в нефтепроводе, пять месяцев воровали авиационный бензин, сообщает телеканал "360".

Один из задержанных, 26-летний мужчина, признал свою вину. Двое мигрантов из Средней Азии сливали и перевозили краденый бензин. Авиатопливо продавали по цене 20 рублей за литр. За два месяца преступники продали бензина на 1,2 миллиона рублей.

В октябре 2019 года незаконную врезку обнаружили полицейские, но злоумышленникам удалось скрыться. Арендовав место под склад для утеплителя, они сделали новую врезку, однако на этот раз стражи правопорядка их задержали.

Сотрудники компании "Россети Московский регион" зафиксировали более тысячи хищений электрической энергии на территории Московской области за первую половину текущего года.