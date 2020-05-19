Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Туристы обнаружили в горах на Урале гигантскую пирамиду

Туристы обнаружили в горах на Урале гигантскую пирамиду

 Как компаниям справиться с наплывом интернет-троллей во время пандемии

Как компаниям справиться с наплывом интернет-троллей во время пандемии
Превратить Украину в Антироссию: Марков рассказал о главной задаче Киева

Превратить Украину в Антироссию: Марков рассказал о главной задаче Киева

 Пресс-секретарь Мишустина сообщил о его выписке из больницы после COVID-19

Пресс-секретарь Мишустина сообщил о его выписке из больницы после COVID-19
Поможет только ставка на США: Польша оказалась не способна усилить танки

Поможет только ставка на США: Польша оказалась не способна усилить танки

 «Прайм»: новые газовые условия Польши сыграют в пользу «Северного потока – 2»

«Прайм»: новые газовые условия Польши сыграют в пользу «Северного потока – 2»
Туристы обнаружили в горах на Урале гигантскую пирамиду

Туристы обнаружили в горах на Урале гигантскую пирамиду

 Как компаниям справиться с наплывом интернет-троллей во время пандемии

Как компаниям справиться с наплывом интернет-троллей во время пандемии
Превратить Украину в Антироссию: Марков рассказал о главной задаче Киева

Превратить Украину в Антироссию: Марков рассказал о главной задаче Киева

 Пресс-секретарь Мишустина сообщил о его выписке из больницы после COVID-19

Пресс-секретарь Мишустина сообщил о его выписке из больницы после COVID-19
Поможет только ставка на США: Польша оказалась не способна усилить танки

Поможет только ставка на США: Польша оказалась не способна усилить танки

 «Прайм»: новые газовые условия Польши сыграют в пользу «Северного потока – 2»

«Прайм»: новые газовые условия Польши сыграют в пользу «Северного потока – 2»
13:37   19 Мая 2020
Общество

Полицейские задержали злоумышленников, воровавших авиатопливо в Подмосковье

Полицейские задержали злоумышленников, воровавших авиатопливо в Подмосковье

Сотрудники полиции задержали троих жителей Московской области, которые совершили незаконную врезку в линию нефтепродуктов АО "Транснефть — Нижняя Волга" и на протяжении нескольких месяцев воровали топливо.

Преступники арендовали территорию в промзоне под видом предприятия по отгрузке земли и, сделав врезку в нефтепроводе, пять месяцев воровали авиационный бензин, сообщает телеканал "360".

Один из задержанных, 26-летний мужчина, признал свою вину. Двое мигрантов из Средней Азии сливали и перевозили краденый бензин. Авиатопливо продавали по цене 20 рублей за литр. За два месяца преступники продали бензина на 1,2 миллиона рублей. 

В октябре 2019 года незаконную врезку обнаружили полицейские, но злоумышленникам удалось скрыться. Арендовав место под склад для утеплителя, они сделали новую врезку, однако на этот раз стражи правопорядка их задержали.

Сотрудники компании "Россети Московский регион" зафиксировали более тысячи хищений электрической энергии на территории Московской области за первую половину текущего года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#подмосковье #задержали #авиатопливо

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...