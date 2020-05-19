Клинцевич: разговоры про «русских оккупантов» — первый признак реставрации фашизма

Сообщения в немецких СМИ о том, что находившиеся в ГДР советские солдаты якобы являлись «оккупантами», свидетельствуют о возрождении фашизма в Европе, а также о начале очередного раунда ведущейся Западом против России идеологической войны.

Такое мнение в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) высказал российский сенатор Франц Клинцевич, комментируя сюжет немецкого телеканала MDR о взаимоотношениях Германской Демократической Республики и СССР, в котором немецкие тележурналисты назвали «оккупационным» размещенный в восточной Германии советский военный контингент.

По словам члена Совета Федерации по обороне и безопасности, он рассматривает все возникающие в европейских странах разговоры о «русских оккупантах» как первый признак реставрации фашизма.

«Немцы, которые понимали, что происходит, никогда не считали нас оккупантами. Нахождение в ГДР наших войск — это была гарантия свободы для немцев», — подчеркнул Клинцевич.

Сейчас же, добавил он, по истечении 30 лет после объединения Германии, восточные немцы так и остаются для западных неполноценными изгоями, людьми второго сорта. Поэтому сегодня и раздаются эти голоса об «оккупации» - таким образом там пытаются по-новому возродить фашизм.

Однако Россия к настоящему времени сильно изменилась, по сравнению с той, что была 30 лет назад – в начале 90-х, теперь нам уже никто не смеет диктовать свою волю, напомнил сенатор.

«Нынешнее политической руководство России никому не даст ни малейшей возможности даже теоретически воспользоваться территорией и ресурсами нашей страны, как это пытался делать германский фашизм, — заявил Клинцевич. — А все эти разговоры об «оккупации» исходят от тех, кто недоволен нынешней мощью России – военной, духовной и нравственной».

В заключение беседы сенатор отметил, что враги России предпринимают попытку дискредитировать нашу страну в навязанной ей идеологической войн, но у них из этого ничего не получится.