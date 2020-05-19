Поможет только ставка на США: Польша оказалась не способна усилить танки

Вооруженные силы РФ до конца текущего года должны получить свыше 120 модернизированных танков Т-72Б3М. Аналогичные боевые машины уже поступили в соседнюю с Россией Белоруссию. На этот факт в интервью порталу Kresy призвал обратить самое пристальное внимание польский генерал Вальдемар Скшипчак. По его словам появление такой бронетехники на западных границах РФ очень сильно увеличивает боевой потенциал российской армии на этом направлении.

Польше на это усиление, по сути, ответить нечем. Европейская страна, некогда являясь страной Восточной блока, также имеет в своем распоряжении танки Т-72. Однако получив их от Советского Союза, Варшава ни разу не проводила их модернизацию. Более того, как отмечает Скшипчак, исправить эту ситуацию поляки не в состоянии и сегодня по той причине, что просто-напросто не имеют соответствующего потенциала.

Самым правильным решением при текущем положении дел генерал видит попытку договориться о поставке бронетехники со своим нынешним стратегическим партнером – Соединенными Штатами. Кроме того, при помощи американских технологий польские промышленники самостоятельно смогут создавать у себя современные танки, в частности, «Абрамсы».

«Точно следует забыть про модернизацию наших T-72, потому что мы ее не проведем… Если мы должны модифицировать наш танковый потенциал, то нужно делать выбор в пользу новых решений. Эта псевдомодернизация – все равно что топтание на месте», – подчеркнул Скшипчак.

Ранее обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко объяснил причины антироссийской политики Польши. По мнению специалиста, Варшава всегда рассматривал Россию в качестве врага, территории которого захватить не смогла.