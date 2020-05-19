Следователи проводят проверку по факту задержания полицейского в Шереметьеве

Информация о задержании сотрудника линейной полиции по подозрению во взяточничестве распространилась в ряде СМИ и Telegram-канале.

Ранее появилась информация о задержании в аэропорту Шереметьево сотрудника правоохранительных органов, якобы получавшего взятки от иностранных граждан с недействительным разрешением на пребывание в России. В настоящий момент сообщение о переводе денежных средств иностранцами на банковскую карту правоохранителями не подтверждена.

Представитель столичного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская опровергла информацию о задержании и возбуждении уголовного дела. Следователи проводят проверку и выясняют подробности по данному факту.