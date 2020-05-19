Новый госпиталь министерства обороны в Омске пока не используется для лечения пациентов с коронавирусом, так как хватает коек в больницах города. Учреждение является стратегическим резервом, заявил губернатор Омской области Александр Бурков.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту Владимиру Путину о завершении строительства 16 медцентров для лечения пациентов с коронавирусом. На прошлой неделе госпитали ввели в эксплуатацию в Калининграде, Ростове-на-Дону, Петропавловске-Камчатском, Хабаровске, Пушкине, Севастополе, Улан-Удэ и Омске. В пресс-службе правительства Омской области отметили, что военный госпиталь на 100 мест был построен в центре областной столицы всего за 57 суток, передает РИА Новости.

Койки в госпитале пока не используются для лечения пациентов с COVID-19, так как из имевшихся 1546 мест занято не более 65 процентов.

"Койки есть свободные, и мы готовы открыть дополнительно ещё 500 коек... Госпиталь Минобороны является для нас стратегическим резервом в случае вспышки заболеваемости", — отметили в правительстве региона.

В будущем госпиталь будет многофункциональным, его можно использовать не только для лечения пациентов с коронавирусом.

Как сообщал NEWS.ru, глава Минобороны Российской Федерации Сергей Шойгу распорядился сформировать сводный отряд и перебросить технику и личный состав в Северо-Енисейский район Красноярского края для оказания помощи в предотвращении распространения COVID-19.