Пресс-секретарь Мишустина сообщил о его выписке из больницы после COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выздоровел от коронавирусной инфекции и был выписан из больницы. Он уже приступил к работе в Доме Правительства. Об этом информировал пресс-секретарь политика Борис Беляков.

Мишустин 30 апреля заявил о своем положительном тесте на коронавирус. Об этом сообщил ТАСС.

"В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей", — обозначил он.

Политик подчеркнул, что Правительство РФ продолжит работу в прежнем режиме, а сам он останется в активном контакте с коллегами по телефону и видеосвязи. Президент РФ Владимир Путин пожелал Мишустину скорейшего выздоровления.