Политолог Сергей Марков раскритиковал решение президента Украины Владимира Зеленского запретить на территории страны доступ к российским социальным сетям и некоторым интернет-сервисам, а также ввести санкции в отношении научных и культурных организаций из РФ. В интервью изданию «Правда.Ру» специалист назвал подобные действия истинным «проявлением глубоко недемократической сущности правительства», подавляющего собственный народ путем проведения политики государственного терроризма.

«Мы должны понять и усвоить, что это не решение Зеленского, а приказ Центрального разведывательного управления США, который всего лишь выполняет Зеленский – марионетка иностранных спецслужб», – подчеркнул Марков.

При этом эксперт совершенно не согласен с позицией, что нынешний президент Украины пришел к власти путем демократических выборов и благодаря волеизъявления граждан. Он глубоко убежден, что глава Незалежной – этот тот пост, на который спецслужбы Соединенных Штатов «полуназначают» наиболее подходящих им кандидатур. Другими словами, американская сторона проводит жесткую фильтрацию тех, кто может быть допущен к выборам. При этом не стоит забывать и про не подконтрольные Киеву территории Донбасса, жители которых не принимали участие в голосовании.

По этой причине, продолжает политолог, можно с уверенностью утверждать, что на Украине сегодня просто нет правительства в привычном смысле этого слова. Вместо него в интересах иностранных спецслужб действует «группа авантюристов», принимающая решения по всем стратегически важным для Запада вопросам. Тот же Зеленский фактически не имеет возможности назначать людей на ключевые позиции. В частности, это касается силового блока, который де-факто президенту никак не подчиняется. При этом со своей главной задачей – превращение Украины в Антироссию – глава Незалежной справляется прекрасно, резюмировал Марков.

Ранее украинская правозащитница и адвокат Татьяна Монтян выразила мнение, что «откровенный бред» в школьных учебниках Незалежной печатается с подачи США.