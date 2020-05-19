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12:57   19 Мая 2020
Общество

Уголовное дело возбудили против мэра города Азова

Уголовное дело возбудили против мэра города Азова

Правоохранительные органы возбудили дело против мэра Азова Владимира Ращупкина из-за нарушений земельного законодательства.

Обыски проводят в кабинете главы администрации города Азова сотрудники правоохранительных органов в связи с возбуждением уголовного дела о превышении должностных полномочий. Информацию о задержании Ращупкина сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник.

Мэра Азова подозревают по ст. 286 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что Ращупкин якобы отдал около 20 гектаров земли коттеджного поселка Петровского, который сейчас строится на месте парка, за несколько сотен тысяч рублей. Пост мэра он занял 22 января 2016 года, ранее был замглавы администрации Азова по вопросам промышленности, экономики и инвестициям.

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Автор: Ирина Большунова
#мэр #обыски #азов

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