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12:54   19 Мая 2020
Ближнее зарубежье

Путин предложил лидерам ЕАЭС проработать вопрос по газу в отдельном порядке

Путин предложил лидерам ЕАЭС проработать вопрос по газу в отдельном порядке

Лидеры ЕАЭС рассмотрели стратегическое направление по интеграции до 2025 года, однако не пришли к единому решению по вопросам газа. Российский президент Владимир Путин предложил исключить этот пункт из документа и рассмотреть его отдельно.

Участники заседания в основном одобрили текст документа, за исключением пункта по газу, уточняет БелТА. Планы по развитию ЕАЭС требуют от всех стран еще более активного взаимодействия и плотной координации, подчеркнул Путин в ходе заседания представителей участников союза. По словам российского лидера, для победы над пандемией коронавируса лидерам стран еще предстоит проработать рост экономик и решить вопросы, связанные с социальными проблемами граждан.

ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире 11 марта. Более 4,6 млн случаев коронавируса подтвердили врачи по всей планете. Подробнее о коронавирусной инфекции в РФ можно узнать на специальном портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Кристина Мокроусова
#путин #газ #еаэс #коронавирус

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