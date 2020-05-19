Путин предложил лидерам ЕАЭС проработать вопрос по газу в отдельном порядке

Лидеры ЕАЭС рассмотрели стратегическое направление по интеграции до 2025 года, однако не пришли к единому решению по вопросам газа. Российский президент Владимир Путин предложил исключить этот пункт из документа и рассмотреть его отдельно.

Участники заседания в основном одобрили текст документа, за исключением пункта по газу, уточняет БелТА. Планы по развитию ЕАЭС требуют от всех стран еще более активного взаимодействия и плотной координации, подчеркнул Путин в ходе заседания представителей участников союза. По словам российского лидера, для победы над пандемией коронавируса лидерам стран еще предстоит проработать рост экономик и решить вопросы, связанные с социальными проблемами граждан.

ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире 11 марта. Более 4,6 млн случаев коронавируса подтвердили врачи по всей планете. Подробнее о коронавирусной инфекции в РФ можно узнать на специальном портале стопкоронавирус.рф.