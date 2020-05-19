Как компаниям справиться с наплывом интернет-троллей во время пандемии

Ограничительные меры привели к повышенной агрессии на просторах интернета. Мишенью хейтеров становятся и компании. Что с этим делать и как контролировать ситуацию, расскажут на онлайн-курсе «Управление репутацией в интернете и работа с негативом».

Вебинар подойдет для глав и сотрудников пресс-служб, пиарщиков, пресс-секретарей и других специалистов по связям с общественностью. Автор курса и главный редактор журнала «Пресс-служба» Тимур Асланов расскажет и покажет:

что такое комплексное управление репутацией, его инструменты;

как сформировать репутацию через создание контента;

как удалить негативную информацию из поисковой системы;

как работать с упоминаниями в сети и многое другое.

Занятия содержат теоретическую и практическую части. Старт онлайн-курса — 21 мая. Ознакомиться с программой и записаться на вебинары можно по ссылке.

ИА «Политика сегодня» выступает информационным партнером мероприятия.