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13:40   19 Мая 2020
Общество

Как компаниям справиться с наплывом интернет-троллей во время пандемии

Как компаниям справиться с наплывом интернет-троллей во время пандемии

Ограничительные меры привели к повышенной агрессии на просторах интернета. Мишенью хейтеров становятся и компании. Что с этим делать и как контролировать ситуацию, расскажут на онлайн-курсе «Управление репутацией в интернете и работа с негативом».

Вебинар подойдет для глав и сотрудников пресс-служб, пиарщиков, пресс-секретарей и других специалистов по связям с общественностью. Автор курса и главный редактор журнала «Пресс-служба» Тимур Асланов расскажет и покажет:

  • что такое комплексное управление репутацией, его инструменты;
  • как сформировать репутацию через создание контента;
  • как удалить негативную информацию из поисковой системы;
  • как работать с упоминаниями в сети и многое другое.

Как компаниям справиться с наплывом интернет-троллей во время пандемии

Занятия содержат теоретическую и практическую части. Старт онлайн-курса — 21 мая. Ознакомиться с программой и записаться на вебинары можно по ссылке.

ИА «Политика сегодня» выступает информационным партнером мероприятия.

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Автор: Олег Королев
#интернет #троллинг #пресс-служба #хейтспич

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