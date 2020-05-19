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12:43   19 Мая 2020
Общество

Медиагруппа "Патриот" проведет онлайн-эфир на тему борьбы со стихиями

Медиагруппа "Патриот" проведет онлайн-эфир на тему борьбы со стихиями

Пожары, наводнения, пандемию и способы противодействия стихии обсудят в онлайн-эфире представители Федерального агентства новостей (ФАН) и Медиагруппы "Патриот".

Пандемия COVID-19 не отменила сезонные паводки и пожары. В 2019 году они привели к бедствию в Сибири и на Дальнем Востоке. Президент России Владимир Путин призвал быть готовыми к приходу стихий, несмотря на распространение вируса и введенные меры ограничений, передает ФАН.

Медиагруппа "Патриот" и ФАН приглашают принять участие в пресс-конференции журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий. Эфир пройдет сегодня в 14:00, в онлайн-конференции обсудят вопросы: насколько сильно влияют пожары на человека, как бороться с наводнениями, необходимо ли вводить обязательное страхование имущества от стихийных бедствий, могут ли власти регионов РФ перенести затопляемые поселки и города на безопасные территории и многие другие вопросы.

 

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Автор: Яна Либерман
#пожары #наводнения #патриот

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