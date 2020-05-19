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12:38   19 Мая 2020
Общество

Департамент Москвы: тысячи жителей столицы с COVID-19 пытались оформить спецпропуска

Департамент Москвы: тысячи жителей столицы с COVID-19 пытались оформить спецпропуска

Ежедневно около 3 тыс. жителей столицы с положительным тестом на коронавирус пытаются получить спецпропуск. Руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко сообщил, что попытки граждан с симптомами ОРВИ или подтвержденным коронавирусом получить спецпропуска пресекаются, а выданные документы аннулируются, передает ТАСС.

По словам Лысенко, для предотвращения массового заболевания людей контроль за соблюдением ограничительных мер осуществляется с помощью технических средств. Сигнал о нарушении гражданином режима изоляции мгновенно поступает в мониторинговую службу.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому продлевается срок получения спецпропуска через смс-сообщение.

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Автор: Ирина Большунова
#москва #коронавирус

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