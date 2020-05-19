Москвичке с инвалидностью отменят штраф за нарушение самоизоляции

Женщина с инвалидностью скоро получит уведомление об отмене штрафа. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на начальника главконтроля столицы Евгения Данчикова.

Специалист рассказал, что женщину оштрафовали из-за технической ошибки. Главконтроль рассмотрел жалобу москвички в приоритетном порядке. Процедура аннулирования санкции уже запущена.

Для жителей столицы с COVID-19 и ОРВИ создано приложение "Социальный мониторинг", которое позволяет находиться на лечении дома. Москвичи с помощью этого сервиса информируют о своем соблюдении карантина.