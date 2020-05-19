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12:30   19 Мая 2020
Политика

Додон поблагодарил Путина за помощь Молдавии в период пандемии

Додон поблагодарил Путина за помощь Молдавии в период пандемии

Президент Молдавии Игорь Додон поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом в течение последних нескольких недель.

Додон вспомнил русскую поговорку "Старый друг лучше новых двух" в своем сообщении со словами благодарности к России. Молдавский президент особо подчеркнул вклад российского лидера Владимира Путина в помощь Молдавии на фоне коронавируса. Додон выразил надежду на скорую встречу с российским президентом, а также заявил о намерении продолжить сотрудничество между странами в борьбе с COVID-19.

Положительный результат теста на коронавирус в Молдавии получили 6,1 тыс. человек. Следить за актуальной информацией о коронавирусной инфекции в РФ можно на созданном при поддержке правительства специальном портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Юлия Яковлева
#путин #молдавия #додон #коронавирус

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