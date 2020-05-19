Вывод сил Ливийской национальной армии с базы Аль-Ватыя начался несколько месяцев назад и был спланированным тактическим ходом. Об этом заявил официальный спикер ЛНА Ахмад Мисмари.

Командующий ЛНА Халифа Хафтар принял решение о выводе сил с базы Аль-Ватыя на основании имеющейся информации по оперативной обстановке, а также предоставленных командующим Западным военным округом сведений.

Вывод сил ЛНА с базы Аль-Ватыя начался еще несколько месяцев назад. Тогда же были выведены истребители, тяжелая техника и система управления базой. Прошлой ночью был отдан приказ о выводе личного состава под прикрытием ВВС ЛНА. Личный состав выведен в другую точку сбора.

Сейчас ЛНА проводит воздушные удары по базе Аль-Ватыя, куда вторглись боевики. ВВС будут продолжать наносить удары по группировкам, которые пытаются приблизиться к территории базы. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Мисмари подчеркнул, что Ливийская национальная армия получила выгоду от глупого вторжения боевиков на базу. Уничтожены десятки единиц техники противника, боевики понесли потери погибшими и ранеными.