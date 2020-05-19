Депутаты Верховной рады Украины собирают подписи за отставку главы Минздрава

Депутаты украинской Верховной рады начали сбор подписей за отставку главы Минздрава страны Максима Степанова, сообщает парламентарий фракции "Голос" Александра Устинова.

По словам Устиновой, именно оппозиционная фракция "Голос" стала инициатором сбора подписей. Как считает депутат, Степанова необходимо уволить из-за неудовлетворительного обеспечения медиков всем необходимым в период пандемии COVID-19. Парламентарий отмечает, что на Украину прибыли не все защитные костюмы для врачей и медперсонала: вместо 72 тысяч штук привезли лишь 29 тысяч. Устинова добавила, что ежедневно на Украине коронавирус находят у 100 медиков, а в Харькове начались забастовки.

Депутат "Голоса" считает, что те, кто не поставит подписи в постановлении об отставке Степанова, станут соучастниками "этого преступления". Верховная рада назначила Степанова на пост главы Минздрава Украины 30 марта 2020 года, напоминает РИА Новости.