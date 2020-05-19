Минздрав РФ приостановил плановые прививки на время пандемии COVID-19

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 внесла коррективы в плановые медицинские мероприятия и заставила всех медиков во всем мире заниматься борьбой с коронавирусом. Плановые прививки также отменены на время пандемии.

Прививки спасают миллионы людей от множества инфекционных болезней. Все прививки нельзя давать сразу в раннем детстве, а некоторые требуют нескольких подходов и ревакцинации. В Минздраве РФ, как сообщает РИА Новости, поясняют, что прививки оказывают воздействие на иммунитет, который в условиях пандемии COVID-19 у многих людей и без того уже перегружен. По этой причине в ведомстве решили приостановить все плановые прививки в России до прекращения пандемии.