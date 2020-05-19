Зеленский проведет пресс-конференцию в честь годовщины своей инаугурации 20 мая

Пресс-конференцию в честь годовщины пребывания на посту главы государства проведет действующий президент Украины Владимир Зеленский. Об этом информировала его пресс-служба.

Дату конференции назначили на 20 мая 2020 года, она состоится в Мариинском дворце в Киеве. Об этом сообщает ТАСС.

Количество представителей СМИ, которые смогут посетить мероприятие, ограничено по причине введенных в стране мер для борьбы с распространением коронавируса. Пресс-конференция будет транслироваться в социальных сетях, на официальных страницах офиса главы Украины.

Ранее пресс-служба президента сообщила о подписании Зеленским закона о проведении массового тестирования украинцев на коронавирусную инфекцию.