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12:14   19 Мая 2020
Политика

Зеленский проведет пресс-конференцию в честь годовщины своей инаугурации 20 мая

Зеленский проведет пресс-конференцию в честь годовщины своей инаугурации 20 мая

Пресс-конференцию в честь годовщины пребывания на посту главы государства проведет действующий президент Украины Владимир Зеленский. Об этом информировала его пресс-служба.

Дату конференции назначили на 20 мая 2020 года, она состоится в Мариинском дворце в Киеве. Об этом сообщает ТАСС.

Количество представителей СМИ, которые смогут посетить мероприятие, ограничено по причине введенных в стране мер для борьбы с распространением коронавируса. Пресс-конференция будет транслироваться в социальных сетях, на официальных страницах офиса главы Украины.

Ранее пресс-служба президента сообщила о подписании Зеленским закона о проведении массового тестирования украинцев на коронавирусную инфекцию. 

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Автор: Борис Нестеров
#украина #инаугурация #зеленский #коронавирус #COVID-19

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