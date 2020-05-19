Постпред РФ при ЮНЕСКО назвал санкции Украины против РФ "русофобской и пещерной акцией"

Санкции Украины против России являются русофобской и пещерной акцией, что недопустимо в приличном обществе, заявил постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО Александр Кузнецов.

Как отметил Кузнецов, украинские санкции против российских учреждений культуры говорят о том, что Киев противопоставляет себя международному сообществу. Он сравнил поведение Киева с дикарем, который пришел на концерт симфонической музыки с дубиной и устроил там скандал.

"Раньше Украина вносила заметный вклад в деятельность ЮНЕСКО, а сегодня она ассоциируется исключительно с темой конфронтации с РФ. В других областях ее не видно", — цитирует Кузнецова РИА Новости.

Постпред говорит, что у Киева постепенно истощается арсенал русофобских затей, а что будет потом — не совсем понятно. Кузнецов предположил, что в дальнейшем на Украине могут начать жечь книги русских классиков на майдане. По словам постпреда РФ, эта ситуация вызывает тягостное впечатление.