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11:53   19 Мая 2020
Политика

Мишустин выздоровел и вернулся к работе

Мишустин выздоровел и вернулся к работе

Коронавирусная инфекция COVID-19 была обнаружена 30 апреля у председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. Сейчас он полностью выздоровел и вернулся к исполнению своих обязанностей на посту главы кабмина.

Пребывание Михаила Мишустина в больнице благополучно закончилось, а указ президента РФ Владимира Путина о назначении первого вице-премьера Белоусова исполняющим обязанности председателя Правительства РФ утратил силу. Во время лечения Мишустин активно участвовал в работе правительства, ведя совещания в режиме видеоконференции. Таким образом, все домыслы о том, что он не вернется на работу после выздоровления, оказались пустыми и подтвердили оценку, которую дал им пресс-секретарь Дмитрий Песков. Как сообщал "Рамблер", Песков назвал все эти домыслы ерундой.

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Автор: Борис Нестеров
#путин #песков #мишустин

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