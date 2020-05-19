Коронавирусная инфекция COVID-19 была обнаружена 30 апреля у председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. Сейчас он полностью выздоровел и вернулся к исполнению своих обязанностей на посту главы кабмина.

Пребывание Михаила Мишустина в больнице благополучно закончилось, а указ президента РФ Владимира Путина о назначении первого вице-премьера Белоусова исполняющим обязанности председателя Правительства РФ утратил силу. Во время лечения Мишустин активно участвовал в работе правительства, ведя совещания в режиме видеоконференции. Таким образом, все домыслы о том, что он не вернется на работу после выздоровления, оказались пустыми и подтвердили оценку, которую дал им пресс-секретарь Дмитрий Песков. Как сообщал "Рамблер", Песков назвал все эти домыслы ерундой.