Польша, переходя на аукционную систему поставок газа, невольно помогает газопроводу «Северный поток – 2» и транзиту российского газа в Европу.

Об этом, ссылаясь на мнение экспертов, пишет агентство экономический информации «Прайм».

Как сообщается, заключенный ранее долгосрочный российско-польский договор на транзит газа закончился, и Польша начала переходить на аукционную систему, которая с одной стороны предполагает, что «Газпрому» придется платить больше, но, с другой стороны, российский газовый гигант теперь должен будет оплачивать только необходимые мощности.

«Это открывает преференцию для "Северного потока – 2"», — отмечает агентство «Прайм».

Также сообщается, что газ будет идти транзитом по тому же участку газопровода «Ямал – Европа», но теперь, согласно новым условиям, выставленным Польшей, поставщики голубого топлива должны заранее бронировать мощности.

Для «Газпрома» новые условия аукциона могут быть выгодны, так как теперь ему не придется платить фиксированную цену за транзит газа, он будет оплачивать лишь необходимые ему мощности. При этом в настоящее время Россия в состоянии полностью обеспечить европейские страны газом.