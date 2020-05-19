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Почти все промышленные предприятия заработали в Москве на фоне COVID-19

Почти все промышленные предприятия заработали в Москве на фоне COVID-19

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11:40   19 Мая 2020
Общество

Почти все промышленные предприятия заработали в Москве на фоне COVID-19

Почти все промышленные предприятия заработали в Москве на фоне COVID-19

Промышленные предприятия российской столицы начали возобновлять работу после послабления карантинных мер, введенных Правительством России для предотвращения распространения COVID-19, сообщает московская мэрия.

Представители столичной мэрии указали, что 99% промышленных предприятий возобновили свою работу.

Ранее стало известно, что в Москве от коронавирусной инфекции вылечились 2583 пациента. На сегодняшний день количество перенесших заболевание человек достигло 31 496.

Всю самую актуальную информацию о COVID-19 в России можно посмотреть на портале стопкоронавирус.рф. Там же можно найти советы о том, как обезопасить себя и своих близких от заражения.

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Автор: Юлия Яковлева
#москва #россия #предприятия #коронавирус

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