Почти все промышленные предприятия заработали в Москве на фоне COVID-19
Промышленные предприятия российской столицы начали возобновлять работу после послабления карантинных мер, введенных Правительством России для предотвращения распространения COVID-19, сообщает московская мэрия.
Представители столичной мэрии указали, что 99% промышленных предприятий возобновили свою работу.
Ранее стало известно, что в Москве от коронавирусной инфекции вылечились 2583 пациента. На сегодняшний день количество перенесших заболевание человек достигло 31 496.
Всю самую актуальную информацию о COVID-19 в России можно посмотреть на портале стопкоронавирус.рф. Там же можно найти советы о том, как обезопасить себя и своих близких от заражения.