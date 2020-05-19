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11:36   19 Мая 2020
Экономика

Заседание лидеров ЕАЭС началось в формате онлайн-конференции

Заседание лидеров ЕАЭС началось в формате онлайн-конференции

Встреча лидеров стран Евразийского экономического союза, на которой обсудят проект развития интеграции до 2025 года и ряд других вопросов, стартовала в режиме видеоконференции, сообщают официальные источники.

Высший Евразийский экономический совет рассмотрит механизмы реализации поэтапной либерализации осуществления автомобильных перевозок грузов между пунктами различных государств.

Повестка дня также предполагает внесение изменений, касающихся процесса формирования кадрового состава ЕЭК, согласно данным пресс-релиза ЕЭК.

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Автор: Ирина Большунова
#путин #еаэс #видеоконференция

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