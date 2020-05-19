Александр Рар предсказал глобальную экономическую войну между США и Китаем

Одним из проявлений гуманистичности современного мира в условиях эпидемии коронавируса стало то, что во всех странах пытались сохранить жизни старых людей, но эта же гуманистичность является и «предвестником глобальных потрясений».

Об этом, выступая в конце минувшей недели на пресс-конференции в Москве, заявил руководитель проектов «Германо-российского форума», немецкий политолог Александр Рар.

По его мнению, проявленная всем миром гуманистичность может предвещать глобальные потрясения, которые выразятся в экономических войнах между государствами, предпосылки к которым мы видим в войне, которую США развязали против Китая.

«Еще до коронавируса очень многие писали о том, что ждут настоящую (войну) технологий США и Китая. И только сейчас все поняли, что два этих гиганта под себя хотят подмять все технологическое производство», — заявил политолог.

Также Александр Рар напомнил, что раньше все стремились вывести производство в страны Азии с их дешевой рабочей силой, но сейчас США и Евросоюз попытаются ослабить азиатский регион и вернуть оттуда производство обратно к себе, чтобы уже жить вне зависимости от этого производства. Азия же, по его словам, попытается сохранить у себя иностранное производство, чтобы тем самым ослабить Европейский Союз и Америку.