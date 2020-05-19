Рекордная востребованность наличных зафиксирована среди россиян

Последние четыре недели в России поднимается спрос на наличность, ежедневно граждане снимают с банковских счетов от 10 до 50 млрд рублей. Таких показателей не было с марта, отмечают специалисты Центробанка.

Регулятор не может объяснить такую активность. Ежегодной тенденцией является рост спроса на наличные в декабре и январе, когда население тратит премии и рабочие выплаты, в марте наблюдается стабильность. Однако в этом году ЦБ не смог спрогнозировать подобный рост показателей.

На момент 15 мая объем вырос на 40,7 млрд руб., днем ранее, 14 мая, наблюдался прирост на 52,3 млрд руб. Общий показатель оборота наличных за март насчитывает 217,8 млрд руб., а с начала марта – 1,43 триллиона, что является абсолютным рекордом.