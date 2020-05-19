Генпрокуратура России сообщила о новых фейках о чипировании людей в связи с COVID-19

Интернет заполонили новые вбросы о том, что распространение COVID-19 является спецоперацией для чипирования людей. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Ранее полицейские сообщили, что в апреле в стране было выявлено более 20 преступлений. связанных с распространением фейков. Об этом передал ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

На текущий момент в России зарегистрировано почти 300 000 случаев заболевания коронавирусом в 85 регионах страны. За весь период 76 130 пациентов с COVID-19 полностью выздоровели и были выписаны.