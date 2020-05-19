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11:05   19 Мая 2020
Экономика

Глава Минтруда РФ ожидает улучшения ситуации с работой предприятий через месяц

Глава Минтруда РФ ожидает улучшения ситуации с работой предприятий через месяц

Ситуация на рынке труда в России через месяц стабилизируется, предположил глава Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

В программе "Познер" на Первом канале Котяков сказал, что он надеется, что через месяц ситуация на рынке труда будет нормальной и вновь заработают предприятия. В результате будет четкое количество официально зарегистрированных безработных, сообщает РИА Новости.

Министр считает, что часть россиян ранее находились в "сером" секторе. Также он добавил, что этим гражданам будет оказана помощь в нахождении официальной работы. Как подчеркнул Котяков, Минтруд предполагает, что положение семей станет более стабильным за счет соответствующих мер поддержки. Он отметил, что министерство планирует анализировать ситуацию к концу июня, чтобы понять, куда двигаться дальше.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #минтруд рф

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