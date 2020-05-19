Оперштаб сообщил о 9263 новых случаях COVID-19 в РФ за минувшие сутки

Оперштаб по борьбе с COVID-19 отчитался о новых случаях коронавируса в России за минувшие сутки.

Представители оперштаба сообщили, что за сутки было выявлено 9263 новых случая коронавируса. Из них в 43,1% граждане не имели клинических симптомов. Также зафиксировано 115 летальных исходов пациентов с коронавирусом. Полностью вылечиться и выписаться из медучреждений удалось 5921 пациенту.

За весь период пандемии в России зафиксирован 299 941 случай COVID-19 в 85 регионах страны, из них 2837 летальных исходов, выздоровели 76 130 человек.

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