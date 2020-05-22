Кубанские маски лучше китайских. Как регионы выходят на импортозамещение СИЗ

С 12 мая в большинстве регионов России введен обязательный масочный режим. В Москве и Петербурге штраф за нахождение без маски и перчаток в общественных местах составляет четыре тысячи рублей, а в городском транспорте — пять тысяч. Средства индивидуальной защиты необходимо носить и на рабочем месте. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, обеспечивать россиян масками и перчатками должен работодатель.

«Политика сегодня» разобралась, как в регионах реализуют обязательный масочный режим, и готовы ли к нему на предприятиях.

На какие деньги предприятия закупают маски?

Государство не дает предприятием деньги для оптовой закупки средств индивидуальной защиты, однако субсидирует кредиты. Системообразующие предприятия могут воспользоваться льготной ставкой на пополнение оборотных средств. Деньги выделены из резервного фонда правительства. Кредит можно потратить, в том числе, на покупку спецодежды и средств индивидуальной защиты.

Компании из отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса, также могут рассчитывать на льготные кредиты и другие меры поддержи, например, отсрочки по аренде и освобождение от налогов. Помимо льготной ставки им будут доступны особые условия погашения. Тем предприятиям, которые сохранят не менее 90 процентов сотрудников, кредит будет списан вместе с процентами – всю сумму обязуется выплатить государство. Если в штате останется не менее 80 процентов работников, предприниматель должен будет вернуть только половину займа и процентов по нему.

Кредит можно также потратить на приобретение масок и перчаток для сотрудников и посетителей.

Где предприятия закупают маски?

В каждом регионе есть свой список действующих и потенциальных производителей масок, перчаток и антисептиков. Как правило, информация размещается о них размещена на сайте местного Минпромторга. В России также создан Единый информационный центр управления обеспечения средствами индивидуальной защиты.

Если компаниям понадобятся маски, они могут воспользоваться подсказками ведомства. В некоторых регионах для оптовиков работают специальные сайты, например, в Курске запустили портал kursk.health.

Поддержка производителей масок в регионах

Регионы помогают местным производителям масок и антисептиков своими силами. Предприятиям Подмосковья возместят до 80 процентов затрат на оборудование. Эту меру региональная администрация внесла в пакет мер поддержки бизнеса. Предприниматели смогут получить на три месяца и отсрочку по арендной плате за государственное и муниципальное имущество. Субсидию на компенсацию затрат от приобретения оборудования повысят с 30 до 50 процентов.

Подобные программы работают и вдали от Москвы. В Свердловской области производителям масок и антисептиков помогают Фонд поддержки предпринимательства и министерство инвестиций. Деньги выделяются напрямую из регионального бюджета, рассказал депутат Андрей Альшевских, представляющий в Думе интересы жителей Среднего Урала.

«Есть разные формы поддержки и по на налогам, и по кредитам. Власти активно помогают предприятиям, которые решили выпускать данную продукцию», — объяснил «ПС» депутат.

Фонд развития промышленности Челябинской области разработал программу, по которой производители СИЗ смогут получить заем от пяти до 50 миллионов рублей.

«До 100 процентов бюджета проекта готов профинансировать ФРП, софинансирование не требуется. Срок займа - до 24 месяцев. Ставка по займу - один процент годовых при условии предоставления независимых гарантий или поручительства кредитных организаций, корпорации МСП или региональной гарантирующей организации», — сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Похожая программа действует в Крыму. Региональный фонд развития промышленности выделил из регионального бюджета 200 миллионов рублей. Деньги предназначены на льготные субсидии, в том числе производителям масок и дезинфикаторов.

Региональные бюджеты практически не страдают из-за дополнительной нагрузки, полагает первый зампред комитета Госдумы по экономполитике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев. По словам депутата, представляющего в парламенте интересы жителей Ульяновской, Оренбургской и Самарской областей, в производстве масок и антисептиков предприятиям помогает Союз Машиностроителей России.

Федеральный Фонд развития промышленности выдает фактически беспроцентный кредит для тех предприятий, которые перепрофилируют деятельность на производство СИЗ. Изначально для этого из бюджета страны выделили более 20 миллиардов рублей.

По оценкам Гутенева, до 90 процентов выбранных объектов для поддержки Фондом развития промышленности — производители СИЗ.

«Да, есть еще региональные фонды развития промышленности. Это гораздо более эффективно, чем покупка через посредников произведеных за рубежом заграничных масок и антисептиков», — объяснил «Политике Сегодня» парламентарий.

Цены на маски

Дефицита средств индивидуальной защиты и антисептиках нет, заверили «Политику сегодня» в администрациях нескольких регионов. Маски можно купить как в аптеках, так и торговых сетях.

Цены разнятся в зависимости от субъектов. Так, в пресс-службе губернатора Омской области сообщили, одноразовые маски в аптечных сетях можно купить по цене от 35 до 55 рублей за штуку. В Челябинской области маски стоят от 15 до 40 рублей за штуку. В Екатеринбурге цены на одноразовые маски стартуют от 25-30 рублей за штуку, рассказал Альшевских.

В Иркутске и Якутске изделия стоят в среднем 35 рублей. По данным УФАС, цены на маски в Пермском крае стартуют от 26 рублей. В Приморье маски стоят от 25 до 30 рублей за штуку. По данным кубанских СМИ, самые дешевые маски продают в Краснодаре – от 20 до 30 рублей за единицу.