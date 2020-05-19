Главный инфекционист Минздрава РФ сообщил, что ситуация с COVID-19 наладится к июлю

Ситуация с коронавирусной инфекцией может измениться в лучшую сторону уже в июле, считает главный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова.

Своим мнением специалист поделилась в программе "Док-ток". Она предполагает, что после июля об ограничениях начнут все забывать, поскольку ситуация кардинально изменится.

По словам Малинниковой, в России есть заметные улучшения, количество людей с выявленной коронавирусной инфекцией снижается. Даже если в будущем будут возникать всплески, то они не окажутся пиковыми.

Впервые о вирусе нового типа заговорили в Китае в городе Ухань. В декабре 2019 года там вспыхнула масштабная эпидемия. В результате многие страны оказались под ударом, с каждым днем количество больных росло. Сейчас ученые всех государств прилагают максимум усилий для создания безопасной вакцины.