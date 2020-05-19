Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Почти все промышленные предприятия заработали в Москве на фоне COVID-19

Почти все промышленные предприятия заработали в Москве на фоне COVID-19

 Генпрокуратура России сообщила о новых фейках о чипировании людей в связи с COVID-19

Генпрокуратура России сообщила о новых фейках о чипировании людей в связи с COVID-19
Постпред РФ при ЮНЕСКО назвал санкции Украины против РФ "русофобской и пещерной акцией"

Постпред РФ при ЮНЕСКО назвал санкции Украины против РФ "русофобской и пещерной акцией"

 Мишустин выздоровел и вернулся к работе

Мишустин выздоровел и вернулся к работе
Александр Рар предсказал глобальную экономическую войну между США и Китаем

Александр Рар предсказал глобальную экономическую войну между США и Китаем

 Вассерман: РФ может «прорыть» канал имени Сталина между Канадой и Мексикой

Вассерман: РФ может «прорыть» канал имени Сталина между Канадой и Мексикой
Почти все промышленные предприятия заработали в Москве на фоне COVID-19

Почти все промышленные предприятия заработали в Москве на фоне COVID-19

 Генпрокуратура России сообщила о новых фейках о чипировании людей в связи с COVID-19

Генпрокуратура России сообщила о новых фейках о чипировании людей в связи с COVID-19
Постпред РФ при ЮНЕСКО назвал санкции Украины против РФ "русофобской и пещерной акцией"

Постпред РФ при ЮНЕСКО назвал санкции Украины против РФ "русофобской и пещерной акцией"

 Мишустин выздоровел и вернулся к работе

Мишустин выздоровел и вернулся к работе
Александр Рар предсказал глобальную экономическую войну между США и Китаем

Александр Рар предсказал глобальную экономическую войну между США и Китаем

 Вассерман: РФ может «прорыть» канал имени Сталина между Канадой и Мексикой

Вассерман: РФ может «прорыть» канал имени Сталина между Канадой и Мексикой
10:20   19 Мая 2020
Общество

Главный инфекционист Минздрава РФ сообщил, что ситуация с COVID-19 наладится к июлю

Главный инфекционист Минздрава РФ сообщил, что ситуация с COVID-19 наладится к июлю

Ситуация с коронавирусной инфекцией может измениться в лучшую сторону уже в июле, считает главный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова.

Своим мнением специалист поделилась в программе "Док-ток". Она предполагает, что после июля об ограничениях начнут все забывать, поскольку ситуация кардинально изменится.

По словам Малинниковой, в России есть заметные улучшения, количество людей с выявленной коронавирусной инфекцией снижается. Даже если в будущем будут возникать всплески, то они не окажутся пиковыми.

Впервые о вирусе нового типа заговорили в Китае в городе Ухань. В декабре 2019 года там вспыхнула масштабная эпидемия. В результате многие страны оказались под ударом, с каждым днем количество больных росло. Сейчас ученые всех государств прилагают максимум усилий для создания безопасной вакцины.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#россия #минздрав #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...