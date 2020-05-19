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10:18   19 Мая 2020
Общество

Минобороны РФ по поручению Путина построит в Дагестане медцентр для борьбы с COVID-19

Минобороны РФ по поручению Путина построит в Дагестане медцентр для борьбы с COVID-19

Министерство обороны РФ по поручению российского президента Владимира Путина развернет в Дагестане строительство медицинского центра на 200 койко-мест для оказания помощи населению. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

"По поручению Верховного Главнокомандующего ВС РФ Минобороны развернет в Республике Дагестан строительство многофункционального медицинского центра на 200 койко-мест для оказания специализированной медицинской помощи гражданскому населению региона", — сообщили в Минобороны.

Медицинское учреждение будет построено по типовому проекту Минобороны, который уже успешно реализован в Хабаровске и подмосковном Подольске.

Возвести медицинский центр в Дагестане накануне поручил Владимир Путин. За строительство объекта также высказался министр здравоохранения Михаил Мурашко, обратив внимание, что данный регион является высокорисковым.

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Автор: Кристина Мокроусова
#минобороны #медцентр

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