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10:17   19 Мая 2020
Экономика

Нефть дорожает на фоне сообщений об испытании вакцины от COVID-19

Нефть дорожает на фоне сообщений об испытании вакцины от COVID-19

Нефтяные котировки на лондонской бирже отыгрывают заявление американской компании Moderna об успешных клинических испытаниях вакцины от нового типа коронавирусной инфекции.

Утром 19 мая июльские фьючерсы на марку Brent подорожали до 35,07 доллара за баррель, а в моменте достигали отметки 35,76 доллара. Цена сорта WTI с поставкой в июле выросла до 31,76 доллара, а в июне — до 32,55 доллара. Оптимизм инвесторов связан не только с хорошими новостями о вакцине против COVID-19, но и с общей ситуацией на рынке: объемы добычи черного золота благодаря усилиям участников сделки ОПЕК+ сокращаются, а потребление постепенно растет, так как все больше стран ослабляют карантинные ограничения.

Заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов считает, что колебания цен будут происходить и дальше. Спрос должен восстановится до докризисных значений, затем нужно распродать излишки сырья, и только потом стоимость нефти сможет закрепиться на приемлемом уровне.

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Автор: Руслан Неглинный
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