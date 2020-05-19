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10:16   19 Мая 2020
Общество

Гидрометцентр дал россиянам благоприятный прогноз на июнь

Гидрометцентр дал россиянам благоприятный прогноз на июнь

Погода в июне на большей части России будет благоприятной, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Первый летний месяц для жителей Москвы и Московской области, по предварительным прогнозам, будет теплее нормы. Так, температура воздуха окажется в промежутке 20–25 градусов тепла днем, а ночью она опустится до плюс 10–15 градусов.

При этом температура в пределах климатической нормы ожидается в Псковской, Брянской, Смоленской, Амурской областях, в Хабаровском крае и на Камчатке. Однако июнь в Приморье и на юге Сахалина может быть холоднее обычного.

На один-два градуса выше нормы поднимется температура в Западной Сибири, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, рассказала синоптик в интервью "Российской газете". Аналогичная ситуация будет наблюдаться в центральных районах Красноярского края, на большей территории Якутии, на севере Иркутской области, на Чукотке и в Магадане. Более точный прогноз специалисты Гидрометцентра будут готовы опубликовать в конце мая.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #погода #гидрометцентр

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