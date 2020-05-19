Американские ученые предсказали катастрофический уровень смертности от COVID-19

Новый тип COVID-19 более смертоносен, чем обычный грипп, рассказали ученые Вашингтонского университета. Они выяснили, что если вовремя не разработать меры по противодействию вирусу, то ситуация может стать катастрофической.

Среди пациентов с коронавирусом и людей, имеющих симптомы, в США уровень смертности составляет 1,3%, а при гриппе всего 0,1. Специалисты США считают, что необходимо начать более активную борьбу с коронавирусом.

Китайские власти объявили о вспышке коронавируса 31 декабря 2019 года, сейчас инфекция распространилась по всему миру. У более 4,8 млн человек выявили коронавирус. В России диагностировали 290 678 случаев с COVID-19.

ВЦИОМ провел исследования и выяснил, что каждый второй житель России считает, что COVID-19 опаснее обычного гриппа (58%), лишь 26% ответили, что и грип и вирус по опасности находятся на одном уровне.