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 Американские ученые предсказали катастрофический уровень смертности от COVID-19

Американские ученые предсказали катастрофический уровень смертности от COVID-19
Нефть дорожает на фоне сообщений об испытании вакцины от COVID-19

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10:11   19 Мая 2020
Общество

Американские ученые предсказали катастрофический уровень смертности от COVID-19

Американские ученые предсказали катастрофический уровень смертности от COVID-19

Новый тип COVID-19 более смертоносен, чем обычный грипп, рассказали ученые Вашингтонского университета. Они выяснили, что если вовремя не разработать меры по противодействию вирусу, то ситуация может стать катастрофической.

Среди пациентов с коронавирусом и людей, имеющих симптомы, в США уровень смертности составляет 1,3%, а при гриппе всего 0,1. Специалисты США считают, что необходимо начать более активную борьбу с коронавирусом.

Китайские власти объявили о вспышке коронавируса 31 декабря 2019 года, сейчас инфекция распространилась по всему миру. У более 4,8 млн человек выявили коронавирус. В России диагностировали 290 678 случаев с COVID-19.

ВЦИОМ провел исследования и выяснил, что каждый второй житель России считает, что COVID-19 опаснее обычного гриппа (58%), лишь 26% ответили, что и грип и вирус по опасности находятся на одном уровне.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #вакцина #коронавирус

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