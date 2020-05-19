Посол Сербии в РФ высоко оценил российскую помощь в борьбе с COVID-19

Гуманитарная акция Министерства обороны РФ в Сербии завершилась 18 мая вылетом всех военнослужащих и спецтехники домой. Посол Сербии в Москве Мирослав Лазански отметил, что весь народ его страны выражает благодарность российским военным.

Помощь, которую российские военные медики предоставили Италии и Сербии, жители этих стран никогда не забудут, потому что только Россия быстро откликнулась. Сербский посол в Москве Мирослав Лазански, с которым побеседовал корреспондент NEWS.RU, отметил оперативность и невероятные логистические навыки российских военных. Он подчеркнул, что то, как российские войска РХБЗ действовали в Сербии, показывает, что они лучшие в мире.

Посол прокомментировал заявления некоторых западных СМИ о политической подоплеке российских гуманитарных акций в Сербии и в Италии. Мирослав Лазански назвал злонамеренными людей, которые так расценивают действия России. Он подчеркнул сугубое гуманитарное значение российской помощи другим странам в борьбе с COVID-19.