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Нефть дорожает на фоне сообщений об испытании вакцины от COVID-19

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9:54   19 Мая 2020
Общество

Правительство РФ продлило больничные для работающих пенсионеров

Правительство РФ продлило больничные для работающих пенсионеров

Работающие пенсионеры в России смогут продлить электронные больничные до 29 мая, соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Согласно документу, опубликованному на сайте Правительства РФ, те работающие пенсионеры, которые не перешли на "удаленку" и не находятся в отпуске, а также соблюдающие самоизоляцию, смогут продлить оплачиваемый больничный лист. Электронные больничные можно оформить до 29 мая включительно.

Больничные оплатят из средств Фонда социального страхования. Пенсионеры получат деньги напрямую за весь период в течение семи дней со дня открытия листка нетрудоспособности. Предоставлять какие-либо дополнительные документы пенсионерам не нужно. Пособия рассчитают по общим правилам, уточняет RT.

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Автор: Руслан Неглинный
#правительство рф #работающие пенсионеры

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