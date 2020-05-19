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 МИД Японии внес формулировку о Южных Курилах в доклад о дипломатии

МИД Японии внес формулировку о Южных Курилах в доклад о дипломатии
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9:40   19 Мая 2020
Политика

МИД Японии внес формулировку о Южных Курилах в доклад о дипломатии

МИД Японии внес формулировку о Южных Курилах в доклад о дипломатии

Министерство иностранных дел Японии высказалось о принадлежности южной части Курил в докладе "Синяя книга по дипломатии". Об этом сообщают местные СМИ.

Согласно докладу ведомства, Япония имеет право претендовать на "северные территории", так в стране называют Южные Курилы. В докладе отмечается, что на северные территории распространяется суверенитет Японии. Также в документе указано, что Токио заключит мирный договор с Москвой после того, как вопрос принадлежности островов будет решен.

В 2019 году в докладе формулировка о Южных Курилах не присутствовала для улучшения атмосферы на российско-японских переговорах, отмечает агентство Кyodo. Вопрос о принадлежности южной части Курил длится с середины прошлого века. В МИД России не раз заявляли, что российский суверенитет над островами Курильского архипелага имеет соответствующее международно-правовое оформление, а также не подлежит сомнению и дальнейшим обсуждениям.

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Автор: Василий Пименов
#россия #япония #курилы

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